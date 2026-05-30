Gattuso punta sul riscatto di Maldini, ma la Lazio ha altri obiettivi. I dettagli

Il nuovo tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso punta sulla voglia di riscatto di Maldini, ma la Lazio ha altre priorità. I dettagli

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso si prepara a cambiare pelle nel reparto offensivo. Il tecnico calabrese ha le idee chiarissime: l’obiettivo prioritario è migliorare drasticamente i dati realizzativi della squadra, giudicati non all’altezza delle ambizioni del club nell’ultima stagione. Per farlo, la dirigenza biancolesseste ha intenzione di intervenire con forza sul mercato, pianificando almeno un innesto di spessore in avanti, mentre resta da decifrare il futuro di Daniel Maldini, una situazione attualmente in stand-by.

Ultimissime Lazio LIVE: il futuro di Romagnoli e Gila. Le parole dell’agente di Mandas e quelle di Taylor

Le cifre per il riscatto di Maldini bloccano la Lazio

Il talento di proprietà dei bergamaschi rappresenta un’affascinante traccia di mercato, ma i costi dell’operazione frenano l’affare. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli 11 milioni di euro fissati per il riscatto Maldini sono considerati eccessivi dalle casse capitoline. La Lazio, tuttavia, non ha intenzione di mollare la presa e starebbe studiando la strategia adatta per chiedere un corposo sconto all’Atalanta, nel tentativo di trattenere il classe 2001 all’ombra del Colosseo a cifre più contenute.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

La posizione tattica di Maldini nello scacchiere di Gattuso

L’idea di lavorare con il fantasista stimola particolarmente il nuovo allenatore. A Gattuso non dispiacerebbe affatto allenare e valorizzare il giocatore, un’opzione tecnica che la società tiene seriamente in considerazione. Nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 del mister, però, il calciatore verrebbe utilizzato prevalentemente nel ruolo di esterno offensivo d’attacco e non come centravanti atipico, sfruttando la sua tecnica nello stretto per saltare l’uomo e convergere verso il centro.

Le priorità sul mercato oltre il profilo di Maldini

Nonostante la stima del tecnico, la dirigenza ha stabilito una precisa scaletta per i prossimi acquisti. Prima di affondare il colpo definitivo e formalizzare un’offerta per Daniel Maldini, il club biancoceleste esplorerà e valuterà con attenzione altri profili internazionali già presenti sulla lista del direttore sportivo, a caccia di un bomber di razza che possa garantire fin da subito la doppia cifra.