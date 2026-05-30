Calciomercato
Calciomercato Lazio, si guarda in Turchia per il dopo Gila: occhi su Arda Unyay
Calciomercato Lazio, il club biancoceleste guarda in Turchia per il dopo Gila: occhi puntati sul giovane Arda Unyay. I dettagli
La Lazio non cambia rotta e conferma la ferrea volontà di proseguire sulla strada dei giovani talenti. In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, la società biancoceleste è intenzionata a dare vita a una vera e propria rifondazione basata su profili futuribili e di grande prospettiva. L’ultimo identikit finito sul taccuino della dirigenza capitolina risponde perfettamente a questi requisiti: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club ha messo concretamente nel mirino Arda Unyay, promettente difensore centrale di proprietà del Galatasaray.
Calciomercato Lazio LIVE: tutte le novità su Basic, Provedel e Gattuso
Chi è Arda Unyay, il gioiello del Galatasaray
Classe 2007, dotato di una struttura fisica imponente grazie ai suoi 187 centimetri di altezza, Arda Unyay è un difensore di piede destro che ha già saputo ritagliarsi uno spazio importante nel calcio che conta. Nella sua prima stagione tra i professionisti, il giovanissimo centrale ha collezionato ben 12 presenze, attirando l’attenzione dei palcoscenici internazionali. Le prestazioni del giovane con il club turco hanno attirato il forte interesse dei tedeschi del Colonia.
La valutazione di Arda Unyay e il piano strategico a Formello
Dal punto di vista economico, l’operazione appare ampiamente sostenibile. Il Galatasaray valuta il cartellino di Arda Unyay intorno ai 6 milioni di euro, una cifra che si sposa perfettamente con i parametri finanziari stabiliti da Claudio Lotito. Il ragazzo viene individuato come la perfetta alternativa futura a Mario Gila, il cui destino sembra ormai lontano dalla Capitale in una finestra di mercato compresa tra questa estate e quella del 2027.
News
La Lazio sceglie l’attaccante: il sogno di Gattuso
Rino Gattuso ha già dimostrato di avere le idee molto chiare per l'attacco bianconceleste. La richiesta a Lotito è precisa:...
Mercato Lazio, il Torino segue con attenzione Mandas! Le ultime news
Mercato Lazio, Christos Mandas è piombato nel taccuino della dirigenza del Torino! Il greco può restare in Serie A: i...
Lazio, Gattuso pronto al rilancio: Lotito e Fabiani promettono quattro-cinque acquisti
La Lazio inizia la programmazione della prossima stagione con dei punti fermi: arriveranno dei colpi imprescindibili per alzare il livello...