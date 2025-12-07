Sarri nel post partita di Lazio Bologna: «Prestazione in crescita. Gila? Arbitro un po’ permaloso. Mercato? Non indebolita non basta: questa squadra va rinforzata»

 Sarri post Lazio Bologna: «Mercato? Servono rinforzi»
5 minuti ago

sarri

Sarri nel post partita di Lazio Bologna: le parole del tecnico biancoceleste dopo il pareggio dell’Olimpico e la risposta la Presidente Lotito

Ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha analizzato il pareggio contro il Bologna, soffermandosi sulla prestazione della squadra, sui singoli e sulle prospettive di mercato. Di seguito il suo intervento completo, riformulato con stile giornalistico e ottimizzato per la lettura.

LA PARTITA – «La partita è stata fatta bene, contro una squadra di livello. Li abbiamo messi in grande difficoltà. C’è rammarico per il gol preso: ci sono stati errori in serie e ci dispiace tanto. Non abbiamo concesso molto ai loro attaccanti e abbiamo creato veramente tanto. È stata una gara da squadra in grande crescita: dal punto di vista della prestazione sono contento, ma rimane il rammarico per non averla vinta».

CASTELLANOS E L’ATTACCO – «Castellanos nervoso? Perché dopo essere stato fermo tanto tempo non è al massimo della condizione. È nervoso perché ha voglia di star meglio fisicamente. A noi servirebbe fare qualche gol in più: che li faccia il centravanti o un altro conta relativamente. Rispetto alle ultime uscite dobbiamo essere più cattivi in zona gol».

L’ESPULSIONE DI GILA – «Espulsione esagerata? Un po’ permaloso è stato, dai. Non c’è stata un’offesa personale verso l’arbitro, in queste situazioni solitamente si gira e fa finta di niente».

LA REAZIONE IN DIECI – «I ragazzi sono stati bravi in inferiorità numerica a compattarsi e non concedere praticamente nulla. Basic sembrava si fosse perso, ma si è ritrovato in maniera importante: merito suo. A inizio anno lo avevo messo fuori lista, poi quando è stato chiamato si è fatto trovare non presente… di più».

IL MERCATO E LOTITO – «Mercato? Non indebolita non basta: questa squadra va rinforzata. Se devono arrivare giocatori che non ci migliorano, è meglio che non arrivino. Devono arrivare calciatori che possono effettivamente alzare il livello di una squadra che sta lavorando veramente benissimo».

