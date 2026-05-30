Vergara è uno dei nomi fatti da Gattuso: la concorrenza è tanta tra Italia e Premier

Il futuro di Antonio Vergara potrebbe essere lontano da Napoli! La Lazio pensa al talento partenopeo in vista della prossima stagione

La Lazio si prepara a una stagione cruciale: dopo due annate deludenti, il club biancoceleste ha bisogno di una rosa competitiva in grado di riportare entusiasmo e risultati positivi. Il tecnico Gennaro Gattuso ha le idee chiare sul tipo di profilo da inserire, e il nome di Antonio Vergara è diventato centrale nelle strategie di mercato del club. Il centrocampista partenopeo è al centro di un’attenzione crescente, con diversi club pronti a contenderselo.

Calciomercato Lazio, la situazione su Vergara

Il talento di Antonio Vergara sta attirando numerosi osservatori. In Italia, Atalanta, Fiorentina e Bologna lo seguono da tempo, consapevoli delle qualità tecniche e della capacità di incidere a centrocampo. All’estero, il Tottenham valuta un possibile assalto nella sessione estiva, aumentando la concorrenza per la Lazio. Per il club biancoceleste, assicurarsi Vergara significherebbe garantire un rinforzo di valore in grado di rispondere alle esigenze tattiche di Gattuso.

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Calciomercato Lazio, le strategie di Fabiani

Il direttore sportivo Angelo Fabiani dovrà muoversi con grande attenzione per assicurarsi il giocatore. Non sarà semplice convincere il talento partenopeo a vestire la maglia della Lazio, soprattutto con le offerte di club italiani ed esteri sul tavolo. La trattativa richiederà un lavoro di fino, sia sotto il profilo economico sia in termini di progetto tecnico, per garantire che il giocatore si integri al meglio nel sistema di gioco del tecnico calabrese.

Con la stagione estiva alle porte, il calciomercato della Lazio sarà decisivo per le ambizioni del club, e Antonio Vergara potrebbe diventare uno dei simboli del nuovo progetto targato Gattuso.