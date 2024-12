Castellanos stecca nello stadio che fu del suo idolo, e quel giallo... le pagelle

Le pagelle del Taty Castellanos, tra i peggiori nella vittoria contro il Napoli: la punta della Lazio lotta, ma non incide e in più si prende un giallo

Scendere in campo nello stadio che fu Diego Maradona e che ora porta il suo nome se sei argentino un certo effetto lo deve fare e forse si spiega così la serata non brillante del Taty Castellanos. L’attaccante della Lazio non riesce ad incidere sotto porta, forse per miedo escenico, ma in ogni caso è tra i meno brillanti dei biancocelesti, e poi quel giallo preso lo costringerà a saltare l’Inter. Di seguito le sue pagelle sui quotidiani odierni.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Corre tanto, sgomita e dà sicuramente un contributo tangibile alla fase difensiva. Latita invece quando c’è da andare a finalizzare l’azione».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Rintronato dalla testata con Rrahmani, si è rialzato. Movimenti a destra, s’è defilato spesso. Tante sponde, ma spari non ce ne sono stati. Ammonito, salterà Lazio Inter».

TUTTOSPORT 5 – «Viene servito poco e non riesce mai ad entrare in partita. Era diffidato e salterà la gara contro l’Inter».

IL MESSAGGERO 6 – «Poche palle giocabili in area di rigore, esce dalle tenaglie di Buongiorno per diventare la sponda di Isaksen. Ammonito per un fallo inutile, salterà l’Inter per squalifica. Ma il giallo non ci stava: errore di Colombo».

IL MATTINO 5.5 – «A lottare lotta, non si gli si può dire nulla, ma dal terminale offensivo della squadra di Baroni ci si aspettava di più in termini di pericolosità sotto porta».

CORRIERE DELLA SERA 5.5 – «Meno preciso del solito, più nervoso del solito. Forse un po’ di stanchezza si fa strada dopo cinque mesi molto intensa».