Pagelle Castellanos: volenteroso come sempre, ma come spesso capita poco preciso e nervoso

Le pagelle del Taty Castellanos dopo la sconfitta della Lazio contro la Fiorentina: l’argentino generoso come sempre, ma nervoso ed impreciso

Nella sconfitta della Lazio contro la Fiorentina rimane travolto anche il Taty Castellanos. L’argentino ieri sera inizia con la solita garra e la voglia di aiutare i compagni, ma come spesso succede quando le cose vanno male per i biancocelesti, l’attaccante difetta in due fattore: calma – anche ieri troppo nervoso – e freddezza sotto porta, sbagliando un paio di grosse opportunità. Di seguito le sue pagelle, dove lo spettro varia dalla sufficienza sulla fiducia alla bocciatura totale.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «La solita “garra”, ma stavolta serve a poco. Sbaglia un paio di buone opportunità».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Un tiro deviato, un’incornata lisciata, un pallone rubato a Pongracic, una sponda anziché il tiro. Non riesce a trasformarsi da centravanti di manovra a centravanti tutto gol».

TUTTOSPORT 7 – «Più nervoso che pericoloso».

IL MESSAGGERO 4 – «Una partita intera senza un guizzo, non trova mai lo spazio per concludere e non sembra avere quella rabbia che di solito fa la differenza».

IL CORRIERE DELLA SERA 6 – «La sufficienza è di stima per la voglia e la grinta. Ma nel primo tempo non arriva sull’assist di Isaksen e poi si fa – come spesso gli capita – prendere dal nervosismo».