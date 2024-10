Castellanos a Sky: «Questo partita è IMPORTANTE per noi e per i tifosi. DEVO fare gol per la squadra»

Castellanos a Sky: «Quest1 partita è IMPORTANTE per noi e per i tifosi. DEVO fare gol per la squadra». Le parole dell’attaccante biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Lazio-Nizza, Valentin Castellanos, nel giorno del suo 26esimo compleanno, ha parlato così del match di Europa League:

PAROLE – «Il regalo più bello è vincere questa partita. È importante per noi e per i tifosi. La fiducia è importante per un attaccante, ma lo è anche fare gol per aiutare la squadra. È una notte importante per me, per i tifosi e per tutta la squadra».