Castellanos Lazio, il Taty mette tutti d’accordo: le pagelle dei quotidiani

Castellanos Lazio, l’attaccante argentino autore di una grande partita condita da un gol e da giocate fantastiche. Le sue pagelle

La vittoria della Lazio contro il Lecce passa soprattutto dai piedi di Castellanos. Di seguito le sue pagelle:

MESSAGGERO – «7,5, Si è sentita eccome la sua mancanza contro l’Inter. Il Taty a Lecce è un demonio: pressing, tagli in profondità, sponde e soprattutto il gol del vantaggio, il quarto di seguito in trasferta alla 50esima in Serie A. Assatanato».

CORRIERE DELLO SPORT – «7,5, Partitissima. Sponde da flipper, tacchi, un gran pallone per lanciare Isaksen, quello stop con giravolta e tiro. Ha iniziato l’azione del gol, chiusa col rigore. Sua l’idea, suoi i due tiri (uno parato da Falcone, uno da… Guilbert). Suo anche l’assist per Dia (gol in fuorigioco)».

GAZZETTA DELLO SPORT – «7,5, Assist illuminanti per Dia e Isaksen non sfruttati. Poi si mette in proprio e Falcone si supera. Allora si procura il rigore con due bolidi e lo realizza».