Castellanos Lazio, Lotito BLINDA l’attaccante! La DECISIONE del presidente lascia di STUCCO

Castellanos-Lazio, Lotito blinda l’attaccante argentino considerato incedibile: l’ultima indiscrezione lascia di stucco

Come riporta Il Messaggero, con ogni probabilità il calciomercato Lazio non vedrà partire in questa finestra estiva di trasferimenti Valentin Castellanos.

Claudio Lotito non ha intenzione di cedere la punta argentina, per cui ha già rifiutato due offerte del Girona. Il presidente biancoceleste sarebbe pronto a respingere anche un eventuale rilancio da 20 milioni di euro pur di trattenere il Taty a Roma. Prossime settimane dunque decisive per confermare concretamente questo proposito.