Castellanos Lazio, Borghi: «Può fare il titolare e ha le potenzialità ma...»

Castellanos Lazio, il giornalista esprime il suo parere sull’ex Girona definendolo come possibile titolare ma che ha ancora da dimostrare

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha espresso il suo parere su Taty Castellanos, e a riguardo rilascia queste sue considerazioni

CASTELLANOS – Ha il potenziale per farlo, dipende anche in che tipo di calcio. Secondo me è più di quello che abbiamo visto quest’anno