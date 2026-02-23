Hanno Detto
Castellanos: «Con Baroni mi sono diventito tanto alla Lazio! Il nostro modo di giocare ci consentiva di…»
Valentin Castellanos, ex attaccante biancoceleste ora in forza al West Ham, ha ripercorso la sua esperienza con la Lazio. Le dichiarazioni
L’ex beniamino del popolo biancoceleste, Valentin Castellanos, è tornato a far parlare di sé in una lunga chiacchierata concessa al canale YouTube di Agusneta y Teo DElia’.Il centravanti argentino, oggi protagonista in Premier League con la maglia del West Ham, ha ripercorso con nostalgia e precisione i mesi trascorsi nella Capitale, svelando i segreti del gioco di Marco Baroni e le difficoltà incontrate contro i giganti della Serie A.
Ultimissime Lazio LIVE: intervento riuscito per Rovella! Le parole di Mattei
La crescita di Castellanos sotto la guida di Baroni
Il “Taty” ha speso parole al miele per il sistema tattico implementato a Formello nella passata stagione:
LAZIO – «Mi sono divertito tanto con Baroni alla Lazio. Tendevamo a giocare con due punte, o con Pedro o con Dia. Giocavamo benissimo e segnavamo tanto, siamo arrivati anche primi in classifica in Europa League. Pedro negli ultimi anni ha iniziato a giocare dietro la punta e gli piace tantissimo».
GOL PROVEDEL – «Lo ricordo in gol contro l’Atletico, una cosa assurda».
