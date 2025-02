Castellanos Lazio, Perrone: «La sua assenza pesa, la squadra per funzionare ha bisogno del Taty»

Castellanos Lazio, le parole di Massimo Perrone sull’assenza dell’attaccante argentino nelle prossime partite, a cominciare da questa sera in Coppa Italia

Questa sera in campo Inter Lazio, quarto di finale di Coppa Italia, con l’assenza pesante per Marco Baroni del Taty Castellanos. Del suo infortunio, che lo costringerà a saltare cinque partite – compreso il doppio confronto di Europa League – ha scritto Massimo Perrone sulle colonne del Corriere della Sera. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «In Coppa Italia l’anno scorso visse la sua più bella serata nella prima stagione laziale, con una doppietta alla Juventus che avrebbe potuto regalare la finale, ma poi Milik evitò i supplementari. Stasera Castellanos non ci sarà contro l’Inter, salterà almeno altre 5 partite fino alla sosta, ed è un guaio. Testimoniato dai numeri. In Europa ha giocato 8 volte su 8, segnando 3 gol, regalando 2 assist e procurando un rigore; la Lazio ha vinto il girone con una media punti di 2,37. Ora salterà il doppio confronto con il Viktoria del gioiellino Sulc, di Prince Adu e di Vydra, che hanno segnato 3 volte come lui. In campionato il Taty ha giocato 22 volte su 26: 9 reti, 3 assist, un rigore procurato, più un tiro-cross che, deviato da Leali, ha originato il gol di Pedro al Genoa. Senza di lui la Lazio non ha mai vinto: ko per 2-1 a Firenze, 0-6 con l’Inter, 1-1 col Como, 0-0 a Venezia. Tenendo la media delle 22 partite con Castellanos (2,04) sarebbe stata in piena lotta scudetto con 53 punti, appena dietro il terzetto di testa. «Sta mancando. Ma questo lo sappiamo. Ci sono giocatori che cambiano le squadre, ma non dev’essere un alibi». La frase che ieri Baroni ha detto sul Taty non potrebbe essere più chiara, perché senza di lui è una Lazio diversa: fa fatica a salire senza le sue sponde e i suoi colpi di testa, segna molto di meno anche perché non trova i varchi «scoperti» dai continui movimenti dell’argentino. Dia, Noslin, Pedro, stasera forse addirittura Tchaouna, piazzati lì al centro dell’attacco non sono la stessa cosa. Il 4-2-3-1 di Baroni per funzionare bene ha bisogno del Taty».