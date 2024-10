Castellanos, la Uefa PREMIA il Taty dopo la STRAORDINARIA partita di oggi – FOTO

Castellanos, la Uefa esalta la grande prestazione dell’ex Girona di questa sera contro i francesi caratterizzata anche da un suo gol

Seconda vittoria consecutiva in Europa League per la Lazio di Baroni, la quale dopo il 3-0 di Amburgo con la Dinamo Kiev si conferma con il Nizza, con un altro sonoro e roboante 4-1 il cui protagonista assoluto è stato Castellanos. Ad esaltare la straordinaria prestazione dell’ex Girona è stata la Uefa con un bel post in suo onore