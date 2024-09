Castellanos, la gioia del Taty per i preziosi tre punti di oggi contro il Torino – FOTO

Castellanos, l’ex Girona esterna la sua gioia con i follower per la vittoria di oggi fondamentale per la classifica

Missione compiuta per la Lazio contro il Torino, la quale vincendo 3-2 da un segnale chiaro per le rivali nella corsa ad un posto in Europa. Ad esternare la propria gioia per il successo ottenuto è stato Castellanos, il quale si unisce ai numerosi commenti di festeggiamento per i tre punti pubblicando questo bel post