Castellanos, il club americano congeda il nuovo attaccante della Lazio con un bel post su Instagram in suo onore

Taty Castellanos è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Italia dove lo attende la Lazio, che lo ha voluto fortemente come vice Immobile. Prima di congedarlo però il New York City gli dedica un post su Instagram

