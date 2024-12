Castellanos, assente in Lazio Inter: i risultati senza il centravanti

Castellanos assente per squalifica nel big match di lunedì. Come è terminata la gara di campionato giocata senza di lui?

Castellanos è costretto a saltare il big match tra Lazio ed Inter a causa della squalifica rimediata contro il Napoli. L’argentino, fino a questo momento, aveva saltato una sola gara di Serie A.

Si tratta di Fiorentina-Lazio, giocata a settembre, in cui il Taty era out per un problema agli adduttori. La gara è terminata 2-1 per i viola tra le polemiche.