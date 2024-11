Castellanos, novanta minuti in panchina per l’attaccante della Lazio: ora c’è il Bologna

Castellanos, l’attaccante della Lazio non è sceso in campo nel match dell’Argentina contro il Perù vinto per 1-0

Nel corso della notte l’Argentina ha giocato l’ultima partita di questa sosta per le Nazionali. L’Albiceleste ha vinto con il risultato di 1-0 contro il Perù, grazie alla rete dell’interista Lautaro Martinez.

L’attaccante della Lazio Valentin Castellanos, però, in questa occasione non è sceso in campo ed è rimasto novanta minuti in panchina. Ora il lungo viaggio di ritorno e poi si metterà a disposizione di mister Baroni per il match contro il Bologna.