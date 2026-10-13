Cassano difende Lotito: «Non capisco il motivo della protesta! Se vende la Lazio e trova il Ferrero di turno...»

L’ ex attaccante Antonio Cassano ha commentato la protesta che i tifosi biancocelesti stanno portando avanti contro il numero uno della Lazio Lotito

L’inizio di stagione della Lazio continua a far discutere protagonisti e addetti ai lavori del mondo del calcio. Durante il suo intervento al podcast Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato il momento del club capitolino, spendendo parole di grande stima per l’operato del tecnico e prendendo le parti della presidenza.

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Cassano elogia il lavoro di Gattuso alla Lazio

L’ex calciatore ha speso parole di grande apprezzamento per l’impatto avuto dall’allenatore sulla panchina biancoceleste. «Gennaro Gattuso sta compiendo un’impresa straordinaria sulla panchina della Lazio, riuscendo a rigenerare elementi come Nuno Tavares, Davide Frattesi e Kenneth Taylor. Già da calciatore dimostrava una dedizione totale sul terreno di gioco, qualcosa di straordinario», ha dichiarato l’ex bomber della Sampdoria, evidenziando la capacità del mister di valorizzare la rosa.

Cassano commenta la protesta dei tifosi contro Lotito

L’analisi si è poi spostata sulle frequenti contestazioni che coinvolgono l’ambiente biancoceleste e la dirigenza. «Faccio fatica a comprendere i motivi della protesta dei tifosi nei confronti di Claudio Lotito. Tutti lo criticano, ma la realtà dei fatti dice che ha tratto in salvo la società vent’anni fa, garantendo sempre bilanci in attivo e una gestione virtuosa. Quando non disponi di risorse illimitate, operi nei limiti delle tue possibilità», ha sottolineato Antonio Cassano.

Il monito di Cassano sul futuro della Lazio

Infine, l’ex talento pugliese ha messo in guardia l’ambiente sui rischi legati a un eventuale cambio di proprietà. «Se cedessi il club per poi ritrovarti una gestione fallimentare stile Massimo Ferrero, con chi te la prenderesti in seguito? Sarei curioso di capire per quale ragione grandi gruppi economici americani o arabi non si siano mai fatti avanti con offerte concrete per la Lazio», ha concluso Antonio Cassano.