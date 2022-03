Cassano rivela: «Secondo me la Lazio punterà Allan, è un pupillo di Sarri»

L’ex calciatore Cassano ha fatto il nome di Allan come prossimo obiettivo di mercato della Lazio

L’ex calciatore italiano Antonio Cassano, nel corso della Bobo TV su Twitch, ha parlato del prossimo calciomercato della Lazio facendo il nome di Allan.

ALLAN-LAZIO – «Milinkovic? Probabilmente Sarri preferirebbe dar via Luis Alberto. In estate dovrà ricostruire ancora tutta la squadra, è come se deve ricominciare. Secondo me la Lazio andrà su Allan dell’Everton che è un pupillo di Sarri».