Cassano attacca Mourinho: «Lui invece come allenatore fa c****e». Le parole dell’ex giocatore dopo le parole del tecnico giallorosso

Alla Bobo Tv Antonio Cassano ha attaccato Mourinho dopo che il tecnico giallorosso intervistato da Sky Sport nel post gara di Roma–Feyenoord ha punzecchiato l’ex giocatore: « Non c’è Cassano, no?» questa la risposta dell’allenatore al commento del conduttore della trasmissione riferendosi ai grandi giocatori presenti in studio . Di seguito la risposta di Cassano:

CASSANO– «Anche ieri sera ha parlato di me. Io da giocatore ero forte, ma suonato come un tamburo. Lui invece come allenatore fa c****e. Ha solo c**o… »