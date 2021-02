Caso voto Milinkovic. Per la Gazzetta il serbo merita un 7 pieno

Ha fatto discutere il 6 in pagella a Milinkovic da parte della redazione di Fantacalcio.it. Non è di questo avviso La Gazzetta dello Sport

Ci ha pensato lo stesso Milinkovic ieri a spendere un pensiero per i fantallenatori, dispiaciuto per non aver regalato il tanto sperato +3. La redazione di Fantacalcio.it ha giudicato da 6 la prova del Sergente, nonostante l’assist.

Diverso il giudizio de La Gazzetta dello Sport, che premia il serbo con un voto in più, 7 in pagella: «Un altro assist. Aiuta la difesa e organizza la manovra. Troppo generoso nel finale».