La Gazzetta dello Sport puntualizza la posizione della Juventus in merito alla vicenda tamponi in casa Lazio.

La Juventus non commenta la situazione tamponi in casa Lazio, ma rimane in attesa. Così come era accaduto contro il Napoli, nessun comunicato o dichiarazione. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero infastiditi dalla situazione ma domani viaggeranno ugualmente verso Roma per scendere in campo contro la Lazio.