Caso scommesse, l’inchiesta si allarga? Spuntano altri nomi! Cosa può succedere

Caso scommesse, l’inchiesta potrebbe presto allagarsi: dalle chat spuntano nuovi nomi oltre a quelli di Fagioli, Tonali e Zaniolo

Secondo il Corriere della Sera l’analisi del materiale copiato da smartphone e tablet di Fagioli, Tonali e Zaniolo potrebbe fare emergere nuovi nomi di calciatori legati allo scandalo delle scommesse illecite.

Dalle prime risultanze, gli investigatori hanno trovato una marea di chat e conversazioni con decine di calciatori, compagni di squadra e di Nazionale, o semplicemente amici. Bisognerà però vedere con chi, i tre, hanno condiviso il virus delle scommesse, e a che livello era la conoscenza degli interlocutori: un conto è sapere che l’amico butta via i soldi al gioco d’azzardo o sulle sfide dell’Nba, un altro che scommette su partite di calcio. Un fatto è puntare su siti legali, un altro farlo su piattaforme clandestine. Morale: una volta chiusa l’indagine penale, e caduto il segreto investigativo, chat e messaggi saranno mandati alla Procura della Federcalcio, che dovrà valutare eventuali violazioni delle norme sportive. Insomma, si rischiano non pochi deferimenti per omessa denuncia.