Caso Plusvalenze Lazio, si indaga anche sugli stipendi: le ultime

Arrivano ulteriori dettagli sul caso Plusvalenze che ha visto coinvolto anche la Lazio

Non arrivano bellissime notizie per la Lazio, recentemente coinvolta nelle indagini della Procura di Tivoli e Roma per quanto riguarda il filone plusvalenze.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, non ci sarebbero soltanto delle trattative al centro dell’indagine, ma entrambe le procure starebbero indagando anche su alcuni stipendi, dal momento che potrebbero essere stati nascosti emolumenti, o addirittura pagamenti in nero.