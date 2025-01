Caso Olympia, Lotito medita di affidarla al nuovo falconiere. E intanto Bernabè... Qual è la situazione

Caso Olympia, Lotito medita di affidare l’aquila ad un nuovo falconiere. E intanto Bernabè… le ultime novità sulla situazione attuale

Sulle pagine de Il Messaggero oggi in edicola si parla ancora del caso Olympia, con la Lazio che nel match di Europa League di questa sera contro la Real Sociedad non potrà contare sul solito volo della sua aquila prima del fischio d’inizio.

Lotito medita di affidarla al nuovo falconiere, mentre Juan Bernabè rimane chiuso nella stanza numero 125 della foresteria di Formello. Il patron aveva dato la deadline per oggi, ma il falconiere ha in mano un certificato medico. Per non incorrere in problemi a livello legale, la sua uscita non è prevista prima di febbraio.