Caso Juventus, rischio penalizzazione e stangata nel campionato corrente: la situazione

Caso Juventus, si parla della penalizzazione come possibile sanzione inflitta dalla giustizia sportiva: la situazione

Il ciclone che ha investito la Juventus potrebbe ripercuotersi anche sul campionato in corso. Come riporta Tuttosport i tempi della giustizia sportiva, infatti, sono considerevolmente più snelli di quella ordinaria, anche se le variabili sui possibili punti di penalizzazione a carico della Juventus siano quasi infinite. Da valutare la possibile archiviazione del fascicolo, come le eventuali sanzioni previste dal comma 3 dell’articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, finendo al numero dei punti eventualmente da sottrarre non comminati.

Il secondo grado di giudizio dovrebbe coincidere a ridosso della chiusura della Serie A, anticipato da un primo grado che – in ambito sportivo – è già esecutivo e gli eventuali punti di penalizzazione sarebbero immediatamente decurtati.

A meno che – si legge sul quotidiano – la sentenza definitiva non arrivi proprio sul finale del campionato e la sanzione sportiva potrebbe comunque essere applicata sulla stagione corrente e non sulla successiva, ma a patto che sia afflittiva e penalizzi effettivamente la Juventus. Con la perdita dell’ipotetico titolo in caso di primo posto, per esempio.