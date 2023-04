Caso Juventus e classifica Serie A: può materializzarsi la grande paura di Sarri. Il tecnico biancoceleste aveva avvertito i suoi

Maurizio Sarri aveva avvertito la sua Lazio prima dello scontro diretto, poi vinto, contro la Juventus: «Dobbiamo batterli e andare a -1 per essere sicuri di non rimanere fregati all’ultimo».

Il tecnico biancoceleste aveva insomma previsto che quel -15 sulla classifica dei bianconeri potesse presto essere annullato. Secondo il Corriere dello Sport La Juve, su cui stai per pronunciarsi il Collegio di Garanzia, potrebbe essere colpita da una penalizzazione per il caso plusvalenze nella nuova stagione. Con il rinvio della pena, tra dispositivo (oggi) e motivazioni (entro 30 giorni), per calendarizzare la nuova udienza si potrebbe arrivare a campionato finito.

A quel punto la pena, per essere davvero “afflittiva” come chiedeva la Procura Federale dall’inizio, potrebbe slittare alla stagione 2023/24, anche se non è escluso che si possa alla fine trattare soltanto di una multa. E a quel punto sarebbe più concreto il rischio di un patteggiamento sul fronte stipendi con Chinè.