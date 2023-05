Caso Juve, Gravina: «Era importante ridare serenità al calcio italiano»

Gravina, il numero uno della federcalcio commenta il caso della Juventus relativo agli stipendi e il conseguente patteggiamento

Al termine del consiglio federale, ha parlato il presidente della FIGC Gravina, il quale rilascia queste dichiarazioni riguardo il patteggiamento della Juve

PAROLE – C’è un momento per la verifica, gli accertamenti e i giudizi ma c’è anche un momento per decidere e guardare al futuro con maggiore serenità, un momento per la progettualità. Tutto nel rispetto delle regole. Quest’ultimo atto è previsto dalle nostre norme, dal codice di giustizia sportiva, auspicabile e condiviso. Credo che l’aver trovato un momento di serenità sia il risultato più bello per il calcio italiano