Mercato Lazio: l’obiettivo chiaro è Insigne! Maurizio Sarri non si arrende: le ultime

Mercato Lazio: l’obiettivo chiaro per questa estate e la prossima stagione è Lorenzo Insigne! Maurizio Sarri non si arrende: le ultimissime

Il possibile approdo di Lorenzo Insigne alla Lazio ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti, nonostante le alte temperature romane non siano solo meteorologiche. L’ex capitano del Napoli, oggi 34enne e reduce da un’esperienza altalenante al Toronto FC, è attualmente svincolato e in cerca di una nuova avventura in Serie A. Il suo nome è tornato d’attualità per via del legame speciale con Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, che lo ha valorizzato al massimo durante il triennio napoletano tra il 2015 e il 2018.

Tuttavia, il club capitolino si trova in una situazione complessa: il blocco del mercato imposto dalla nuova authority di controllo, subentrata alla Covisoc, impedisce alla Lazio di tesserare nuovi giocatori, anche se svincolati. La società potrà tornare operativa solo dopo il 30 settembre, data in cui dovrà dimostrare di aver ridotto il monte ingaggi per rientrare nei parametri UEFA, ovvero l’80% del rapporto tra costi del lavoro e ricavi.

Nel frattempo, Insigne dovrà decidere se attendere l’evolversi della situazione o accettare le offerte di altri club interessati, tra cui Udinese, Parma e Torino. L’esterno offensivo di Frattamaggiore, noto per la sua tecnica sopraffina e la capacità di agire anche da falso nove, potrebbe rappresentare un jolly tattico per Sarri, soprattutto in una stagione priva di coppe europee.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui RomaToday, l’operazione resta possibile ma richiede pazienza. Insigne potrebbe iniziare ad allenarsi a Formello sotto copertura assicurativa, in attesa del via libera ufficiale. Il giocatore ha dichiarato di non aver avuto contatti diretti, lasciando ogni trattativa nelle mani del suo agente.

Il rapporto tra Sarri e Insigne resta il vero motore dell’operazione. Il tecnico toscano lo ha definito in passato “un fuoriclasse assoluto, uno di quelli a cui non puoi mai rinunciare”. E chissà che questa stima reciproca non possa davvero riportare Insigne in Serie A, con la maglia della Lazio.