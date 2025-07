Lazio, auguri social per i 26 anni di Tijjani Noslin: l’attaccante olandese cerca il riscatto!

Lazio, ecco gli auguri social per i 26 anni di Tijjani Noslin: l’attaccante olandese cerca il riscatto nella prossima stagione

Giornata speciale in casa Lazio: Tijjani Noslin, attaccante olandese classe 1999, ha compiuto oggi 26 anni. Il club biancoceleste ha voluto celebrare il compleanno del proprio numero 14 con un messaggio dedicato sui canali social ufficiali, accompagnato da una grafica personalizzata e dalla didascalia: “Happy birthday TJ!”.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2024 dopo una convincente parentesi all’Hellas Verona, Noslin ha vissuto una stagione di alti e bassi con la maglia della Lazio. In 37 presenze complessive, ha messo a segno 6 gol e fornito 3 assist, senza però riuscire a imporsi come titolare fisso nel reparto offensivo guidato da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e per la valorizzazione dei talenti offensivi.

Nato ad Amsterdam, Noslin ha mosso i primi passi nel calcio dilettantistico olandese prima di approdare al Fortuna Sittard, dove ha maturato esperienza in Eredivisie. Il suo trasferimento in Serie A è avvenuto nel gennaio 2024, quando ha firmato con l’Hellas Verona. Le sue prestazioni nella seconda parte di stagione hanno attirato l’attenzione della Lazio, che ha deciso di puntare su di lui per rinforzare l’attacco.

Fisicamente strutturato e dotato di buona velocità, Noslin è un attaccante duttile, capace di agire sia da esterno che da punta centrale. La stagione 2025/2026 rappresenta per lui un’occasione cruciale per rilanciarsi e conquistare un ruolo di primo piano nella rosa biancoceleste. Con il mercato della Lazio rallentato da vincoli finanziari, il tecnico Sarri potrebbe decidere di puntare maggiormente su profili già presenti in rosa, offrendo a Noslin nuove opportunità per mettersi in mostra.

Il messaggio di auguri della società non è solo un gesto simbolico, ma anche un segnale di fiducia verso un giocatore che ha ancora margini di crescita. I tifosi sperano che il nuovo anno di vita coincida con una svolta anche sul campo.