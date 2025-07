Calciomercato Lazio, occhi di diversi club di Serie A su Cancellieri: gli aggiornamenti e le ultime notizie sui biancocelesti

Il mercato della Lazio è in una fase di stallo, con l’impossibilità di fare acquisti e la necessità di sfoltire la rosa per rientrare nei parametri finanziari. In questo contesto, diversi giovani talenti biancocelesti sono in uscita, pronti a cercare spazio altrove e contribuire all’alleggerimento del monte ingaggi. La prima operazione rapida è stata la cessione di Tchaouna al Burnley per 15 milioni di euro, un under 21 francese con potenziale che ha garantito un’importante plusvalenza.

Tra i “vendibili” indicati dal Corriere dello Sport c’è Andrea Cancellieri (23 anni), su cui si sono mossi diversi club di Serie A che puntano alla salvezza, con il Cagliari in pole position. Cancellieri spera di potersi giocare una chance con Sarri nel ruolo di ala, ma si trova in competizione diretta con Noslin, e solo uno dei due potrà rimanere nel 4-3-3 del tecnico. Un altro giovane interessante è Romano Floriani Mussolini, richiesto da Watford, Udinese e Cremonese. Mentre i club inglesi e friulani vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo, la Lazio punta a inserire una clausola di recompra, mentre la Cremonese propone un prestito con riscatto e controriscatto. Il suo futuro dovrebbe essere definito entro metà luglio.

A questi si aggiungono altri giovani in cerca di sistemazione come Marcos Antonio (in attesa di riscatto da parte del San Paolo nel 2026), Diego Gonzalez (in prestito all’Atlas), Artistico (tra Spezia e Salernitana), Saná Fernandes (rientrato dal NAC Breda), e i giovani Bertini, Ruggeri, Crespi e Milani (questi ultimi due già all’Avellino). Anche il difensore Filipe Bordon è passato al Sudtirol in prestito con riscatto e controriscatto, a conferma della strategia di valorizzazione e snellimento della rosa.