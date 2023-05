Caso Immobile, attese le scuse davanti alla squadra: ultime

Oggi a Formello, alla vigilia della gara col Milan, sono attese le scuse di Ciro Immobile alla squadra dopo lo sfogo col Sassuolo

Serve subito un chiarimento vero. Ieri non c’è stato modo di andare oltre il telefono, di vedersi a tu per tu, l’allenamento era facoltativo. Oggi alla ripresa (doppia seduta) a Formello sono attese le scuse di Immobile davanti a tutta la squadra per far rientrare subito il caso e non avere ripercussioni nello spogliatoio. Lo riporta Il Messaggero.