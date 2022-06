Caso: «Giusto proseguire con Sarri, ma serve unità di intenti con la società»

L’ex biancoceleste Caso ha commentato l’ufficialità del rinnovo di Sarri con la Lazio

Mimmo Caso, ex calciatore e allenatore della Lazio, in una intervista a Notizie.com ha commento l’ufficialità del rinnovo di Sarri con la squadra biancoceleste.

RINNOVO SARRI – «Trovo giusta la scelta di proseguire insieme, perché quando si parla di un progetto serve continuità; il non rinnovo sarebbe stato come rinnegare decisioni prese in precedenza. Ora servirà mettersi a tavolino e dare la possibilità al tecnico di avere una squadra più continua e di più alto livello: ci vuole unità di intenti tra lui e la società, aspetto messo spesso in discussione ma che ora va consolidato. La Lazio ha ottenuto risultati importanti, migliorarla non è facile ma suppongo l’allenatore abbia le idee chiare, visto che ha già fatto dei nomi. Gli va data carta bianca e si dovranno avallare le sue richieste».