Casiraghi: «Spero che Milinkovic resti alla Lazio, su Sarri...»

Pierluigi Casiraghi, ex attaccante della Lazio, ha analizzato il futuro di Milinkovic-Savic e il secondo anno di Sarri in panchina

Intervistato da TMW, Pierluigi Casiraghi si è così espresso su Sarri e Milinkovic-Savic:

«Sarà l’anno in cui si potrà giudicare Sarri alla Lazio? Lui sappiamo bene che tipo di allenatore è, quest’anno ha fatto molto bene in certe partite, poi molto dipende anche dalla squadra e non solo dal tecnico. Forse quest’anno potrà incidere di più anche nel mercato, anche se non è facile. Io mi auguro che possa avere una squadra disegnata per le sue caratteristiche. Milinkovic-Savic? Spero che non parta, la mia impressione è che alla Lazio si trovi bene, ha avuto anche altre volte la possibilità di andare ed è diventato una bandiera. È importante sentirsi amato dai tifosi, io spero che resti anche perché trovare una squadra che ti dia tanti soldi non è facile».