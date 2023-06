Casini: «Il numero di partite è altissimo, si gioca troppo». Ecco le parole del presidente della Lega Serie A

Ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport su Radio1, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato del numero di partite giocate. Le sue parole:

PAROLE– «Si gioca troppo, ma le società vogliono mantenere il format a 20 squadre. Il numero di partite è altissimo, la Fiorentina è la squadra che giocherà più partite quest’anno, in tutto 60. L’Inter credo arrivi a 57, lo stesso numero di City e Real Madrid . Il problema è che se i campionati nazionali riducono le partite, poi non è che diminuisce il numero complessivo di partite. Per questo bisogna coordinarsi, non è un problema che può essere affrontato come singolo Stato. Ricordiamo anche che sia Premier League che Liga sono a 20 squadre. Quello che le squadre hanno per ora ritenuto è di mantenere il format a 20 squadre per una serie di ragioni. Innanzitutto un tema economico: più squadre assicurano maggiori introiti complessivi. La seconda ragione ha carattere storico, geografico: salirà una tra Bari e Cagliari, due piazze importanti, è risalito il Genoa, un’altra piazza storica. Con un campionato a 20 è più probabile trovare una rappresentatività. E poi c’è una posizione delle leghe nel guardare cosa succede a livello internazionale. Il punto qui è chi fa il primo passo»