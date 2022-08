Casini: «DAZN? Vigileremo affinché i disservizi non si ripetano»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo il tavolo voluto dalla Vezzali con DAZN

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, uscendo dall’incontro a Roma con la sottosegretaria Vezzali, i vertici di AGCOM e di Dazn, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

«Questo incontro è stato importante per tutelare i tifosi e gli utenti. Dazn ha rassicurato che non succederà più, ha spiegato le ragioni e ha dato ampie garanzie sulla qualità del servizio. Il problema non deve ripetersi. E’ importante anche il rimborso per chi non ha potuto vedere le partite .Come Serie A vigileremo affinché non capiti più e il servizio sia sempre di qualità. Il problema non ha riguardato la rete di trasmissione, la questione infrastrutturale ha origini antiche e su questo c’è anche il Pnrr che dovrebbe accelerare la digitalizzazione del Paese».