Casasola ai saluti: si cerca l’intesa con il Perugia di Castori

La Lazio cerca l’intesa con il Perugia per il trasferimento di Casasola: il giocatore è stato richiesto da Castori

Anche Casasola ai saluti. Sono tanti i giocatori che non rientrano nei piani di Sarri e non hanno un posto in rosa: oltre ad Adekanye e Maistro, c’è anche l’argentino richiesto dal Perugia.

Come riportato da La Nazione, le società stanno cercando l’intesa per il trasferimento, ma il giocatore è già pronto a sbarcare in biancorosso, sotto la guida di Castori, suo allenatore aitempi della Salernitana.