Casale Lazio, sondaggio del Napoli per il difensore scaligero: le ultime

Il Napoli pensa a Nicolò Casale, che da gennaio è nel mirino della Lazio di Lotito. Primo sondaggio per il difensore

Il Napoli ha avviato i primi contatti con l’Hellas Verona per Nicolò Casale. Secondo Sky Sport per il club azzurro Casale potrebbe essere un’alternativa allo stesso Ostigard, dato che la trattativa per il norvegese non è ancora conclusa. Ma il suo acquisto potrebbe anche essere una mossa cautelativa, data l’incertezza sul futuro di Kalidou Koulibaly.

Su Casale ha manifestato interesse da gennaio anche la Lazio, dato che il calciatore piace a Sarri, ma per quel che riguarda le mosse dei biancocelesti sul giocatore al momento si registra uno stand-by.