Casale Lazio, le cifre dell’affare con il Verona: i dettagli

Casale è ormai da qualche giorno un giocatore della Lazio. Ma quali sono state le cifre dell’affare con il Verona?

A rivelare il tutto è stato Il Sole 24 Ore Radiocor Plus: «La S.S. Lazio ha acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Casale, proveniente dall’Hellas Verona. La cessione definitiva prevede un corrispettivo di 7 milioni di euro, da versarsi, in quattro annualità. Premi, per un massimo di 3 milioni, saranno corrisposti all’Hellas Verona FC al verificarsi di condizioni sportive concordate. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro quinquennale».