Casale Lazio, anche la Roma sul difensore: pronto il derby di mercato

Calciomercato Lazio: anche la Roma avrebbe messo gli occhi su Casale, difensore del Verona

Tra gli obiettivi della Lazio per rinforzare la difesa c’è anche Nicolò Casale, difensore del Verona trattato a lungo anche in inverno. Sul calciatore però, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe ora la concorrenza della Roma.

I rapporti tra i giallorossi e l’Hellas sono ottimi, e sarebbe così pronto a scatenarsi un nuovo derby di mercato sull’asse Capitale-Verona dopo quello di due anni fa che vede Kumbulla accasarsi alla Roma.