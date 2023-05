Casale: «Finalmente ai nostri livelli. Il mister ci ha detto una cosa che ci ha caricato». Le parole del biancoceleste dopo la vittoria contro l’Udinese

Ai microfoni ufficiali della società il difensore della Lazio, Nicolò Casale, è intervenuto al termine della gara contro l’Udinese. Le sue parole:

CASALE– «Oggi contava solamente vincere, il momento lo richiedeva. C’è grande gioia ma dobbiamo ricordarci che l’obiettivo non è ancora centrato. Il mister in settimana ci ha parlato a lungo dei numeri dell’Udinese in casa: questo ci ha caricati ancora di più. Sottovalutare queste partite è sempre sbagliato, specialmente con squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Finalmente siamo tornati sui nostri livelli per quanto riguarda il reparto difensivo, siamo felici della porta inviolata. Il merito è di tutta la squadra, non si riduce solamente alla bravura della linea difensiva. Nelle ultime partite siamo un po’ mancati sotto questo punto di vista, ma i numeri sono ottimi »