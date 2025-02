Casadei Torino, esordio da horror per l’ex obiettivo biancoceleste in maglia granata contro il Genoa: che gaffe!

Casadei Torino, l’ex obiettivo biancoceleste commette una clamorosa gaffe nel suo esordio in maglia granata: ecco cos e successo

In questa sessione di calciomercato invernale, uno degli obiettivi della Lazio era Casadei il quale era stato individuato come ideale per lo scacchiere di Baroni per il proseguo di questa annata e il futuro. L’ex Chelsea e Inter però ha scelto il Torino, che era la rivale dei biancocelesti, e l’esordio di quest’oggi è veramente da horror. Casadei infatti una volta uscito dagli spogliatoi, ha sbagliato completamente la panchina andandosi a sedere in quella invece del Genoa, ed è stato subito richiamato dai compagni