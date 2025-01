Casadei Lazio, il Chelsea ora prende tempo. Concorrenza del Torino e cosa manca per l’affare: le ultime

Casadei Lazio, il Chelsea adesso prende tempo e non ha ancora detto sì ai biancocelesti. Le ultime novità su questa trattativa di mercato

Come spiegato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio continua a essere forte su Cesare Casadei. Da seguire con attenzione gli sviluppi di questa trattativa, ma il Chelsea non ha ancora detto sì all’offerta dei biancocelesti, così come a quella del Torino.

I londinesi vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo per almeno 15 milioni. Non sarebbe un problema pagargli l’ingaggio, ma si dovrebbero trovare diversamente degli escamotage per il cartellino. Lotito comunque non molla.