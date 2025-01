Casadei Lazio, Pedullà svela: «Era stato organizzato l’arrivo per oggi, ma non c’è stata chiusura. Torino e Porto…». Ultimissime

Casadei Lazio, ecco cosa ha dichiarato l’esperto di calciomercato sulla difficile trattativa per arrivare al giocatore

Di seguito quanto riporta da Alfredo Pedullà sull’intricata trattativa per arrivare a Casadei.

TWEET- “La Lazio non ha chiuso ieri (era stato organizzato arrivo in Italia per oggi pomeriggio non per ieri) e resta sul filo, gestione della trattativa senza un senso. E ha fatto un assist al Torino che si rimette in corsa: il club granata MAI aveva chiuso, ma ora può sfruttare la situazione. Il Porto è pista oggi defilata”.