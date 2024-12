Casadei Lazio, scenario a sorpresa per il centrocampista: potrebbe restare in Premier

Casadei Lazio, la valutazione del Chelsea spaventa i club italiani e si potrebbe aprire uno scenario a sorpresa per il centrocampista

Come riportato dall’Ansa, ci potrebbe essere uno scenario a sorpresa per Cesare Casadei. Il calciomercato Lazio vorrebbe portarlo a Formello nella sessione di gennaio, ma la valutazione di oltre 30 milioni di euro del Chelsea spaventa i biancocelesti.

Per questo motivo il centrocampista italiano potrebbe rimanere in Premier League e far ritorno al Leicester, squadra in cui ha già militato in passato.