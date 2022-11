Carnesecchi, ora c’è una big di Serie A sul portiere: i dettagli

Carnesecchi, che la scorsa estate è stato vicinissimo alla Lazio, ora sembra esser finito nel mirino di una big

Tornato in campo con la Cremonese, ma sempre di proprietà dell’Atalanta, l’estremo difensore sarebbe il prescelto della Juve per il dopo Szczesny. Insomma, non resta attendere che cosa accadrà.