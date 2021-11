Caressa: «Come si fa a criticare Immobile? Pedro, un’altra giovinezza»

Caressa ha elogiato Pedro ed Immobile, entrambi in gol nella gara contro la Salernitana. Ecco le sue parole

Fabio Caressa ha scelto la Top 11 dell’ultima giornata di Serie A, inserendo sia Immobile che Pedro, per i quali ha detto:

«Pedro ha ritrovato Sarri e si vede. Il tecnico punta molto sugli esterni e lo spagnolo si trova a suo agio. Sta vivendo una seconda giovinezza e sua trovato una continuità di rendimento che non era neanche sognabile alla Roma. Come si fa a discutere Immobile? Il calcio consiste nel tirare la palla in mezzo ai pali e alla traversa. Se tu hai uno che tutte le domeniche tira e mette la palla in quei tre pali hai vinto o comunque hai più possibilità di vincere. I giocatori che fanno gol che fanno gol con questa continuità non si possono criticare. In Nazionale si deve sbloccare mentalmente e quando lo farà la butterà dentro anche con l’Italia».