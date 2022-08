Caressa, la sua top 11: «Sarri grandissimo allenatore, Milinkovic il più forte della Serie A»

Fabio Caressa ha stilato la sua top 11 della terza giornata di Serie A, nella formazione sono presenti tanti biancocelesti

Fabio Caressa, sul suo canale Youtube, ha fatto la sua Top 11 della terza giornata di Serie A inserendo tanti giocatori della Lazio. Ecco le sue parole:

«Nella mia Top 11 ci sono molti giocatori della Lazio, che è stata la squadra sicuramente migliore di questa giornata di campionato, giocando una grande partita con l’Inter. Comincio da Provedel, ha una storia particolare: inizia il campionato sempre da dodicesimo, poi diventa il primo portiere e diventa difficilissimo togliergli il posto. Stessa cosa sta succedendo quest’anno, dove mi sembra abbia già imparato i movimenti della squadra di Sarri. Sarri è un costruttore di gioco […], i suoi movimenti difensivi sono preordinati, lui è stato anche il primo ad introdurre i droni. Quando lui ti entra dentro e fa valere le sue doti da maestro, diventa un allenatore veramente importante per lo sviluppo della squadra e della società. Maurizio è un grandissimo allenatore. La difesa della Lazio si muove a memoria e così riesce a controllare una squadra come l’Inter. Nella Top 11 ho inserito Romagnoli, arrivato dopo un momento difficile al Milan, si è subito ambientato e capito cosa chiede Sarri, ha dato esperienza e freschetta, si vede che crede in quello che sta facendo, infatti ha annullato Lukaku.

Milinkovic Savic in questo momento è forse il più forte giocatore della Serie A. Immarcabile, decisivo, ti aiuta di testa, tecnicissimo, mette la palla dove vuole. Un giocatore impressionante, bravissimo Lotito a tenerselo. Forse ha avuto un impatto un po’ difficile con Sarri, ad abituarsi al suo gioco, una difficoltà piccola perchè per il resto è stato formidabile. Lo ripeto, per me è il più forte della Serie A. Ne sono convinto. Felipe Anderson, non solo per il gol, decisivo il lavoro difensivo delle due punte: anche per questo lo metto».