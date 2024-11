Cardone: «Tavares starà fermo per un paio di settimane e Pedro anche è in dubbio per via di questo problema gastrointestinale»

Cardone, il giornalista fa il punto della situazione in casa Lazio in vista della partita di domenica sera contro il Bologna

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista Cardone, il quale in prossimità di Lazio-Bologna parla cosi della situazione in casa biancoceleste, in particolare su Tavares e Pedro

PAROLE – Ieri abbiamo avuto la notizia dello stop di Tavares per un paio di settimane ed anche Pedro va considerato in dubbio. Lo spagnolo ieri pomeriggio stava molto meglio, penso che almeno in panchina possa andare. Se poi domani dovesse allenarsi con il gruppo le cose potrebbero cambiare. Questa sosta non ha portato buone notizie, anche se Dia sarà regolarmente al suo posto.

Il Bologna non lo sto capendo molto. Non ha la rischiosa aggressività della Fiorentina di Italiano, è un po’ un ibrido. Spesso tengono il blocco basso, non mi sta convincendo molto. Non avranno un contropiedista come Ndoye, ma Orsolini è in grande forma. Sarebbe stato bello vedere la sfida con Tavares, ma Pellegrini è molto motivato. Al netto delle assenze, credo che la Lazio abbia tutte le carte in regola per vincere.

Mario Gila è un bel personaggio, è uno vero, non si nasconde anche quando pensa al suo possibile futuro al Real Madrid. Con Sarri ha vissuto male quel primo anno. Non giocava mai, non sentiva la fiducia, è andato giù di morale ed ha avuto bisogno di un aiuto psicologico che gli ha insegnato a vedere del positivo. E’ stato onesto, poi, ad ammettere che lo stesso Sarri è stato molto importante per la sua crescita e formazione tattica. Lo ha anche ringraziato. Sarri era questo, un conservatore, quando trovava la soluzione proseguiva nella stessa maniera