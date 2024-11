Cardone: «Ieri era chiaro che non c'era la vera Lazio in campo ma il pullman del Ludogorets...»

Cardone, il giornalista a Radiosei si esprime sulla partita di ieri della Lazio con il Ludogorets rilasciando queste considerazioni

Intervistato da Radiosei, il giornalista della Repubblica Cardone si esprime sulla partita della Lazio di ieri con il Ludogorets, focalizzandosi in modo particolare sul rigore non assegnato ai biancocelesti

PAROLE – Da un lato c’è la rabbia per l’ennesima ingiustizia arbitrale subita in Europa, che ci ha tolto il primo posto solitario. Nel primo tempo non è stata la vera Lazio, nel secondo meglio.

Il Ludogorets è tra le poche a giocare con il 6-3-1, se non fai gol la partita finisce 0-0, senza l’azione del rigore la Lazio non ha creato tante occasioni. Nel campionato bulgaro hanno preso 4 gol.

Non so come si faccia a non dare quel rigore, è stata interessante la dichiarazione di Isaksen, che ha spiegato come l’arbitro l’abbia definito un contatto leggero, non so come si possa dire, è una situazione da valutare a velocità reale.

Dia è in dubbio per il Parma, ha subito una distorsione alla caviglia e l’arbitro non ha nemmeno fischiato il fallo. Lui e Vecino sono in via di valutazione, per Vecino non si capisce se il problema muscolare derivi anch’esso da una botta, devono essere valutati, non è detto che siano out con il Parma. Dia ha più possibilità di recuperare dell’uruguaiano. Tavares è clinicamente guarito, si aspetta che le sue sensazioni lo portino a scendere in campo per allenarsi